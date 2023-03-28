Çayırova Belediyesi, Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi ve sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi, Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteğini sürdürüyor.

Belediyenin hazırladığı gıda kolileri vefa ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılırken, ihtiyaç sahibi vatandaşlarda belediyeden gıda kolilerini alabiliyor. Ekipler sistemde kayıtlı ailelere gıda paketi teslimatını sürdürüyor.

Ramazanda özel gıdaya ulaşmakta zorlanan Çölyak hastaları için hazırlanan glutensiz gıda paketleri ekipler tarafından çölyak hastalarına ulaştırılıyor.

Vefa ekipleri, elzem sebeplerle yemek yapamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara her gün sıcak yemek servisi yapıyor. 4 çeşitten oluşan menü ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

Rutin olarak süren yemek dağıtımı Ramazan ayı boyunca da haftanın 7 günü devam edecek.