Mobilya derneklerini bir araya getiren Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED), IIFF Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nı düzenliyor.İSTANBUL (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla 21 Ocak Salı günü saat 10.00'da açılacak ve 25 Ocak'a kadar İstanbul Fuar Merkezi (Yeşilköy) ve TÜYAP Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek fuara, bini aşkın katılımcı firma ve 3000’den fazla markanın yanı sıra 20 bini yurt dışından olmak üzere toplam 145 bin sektör profesyonelinin katılması bekleniyor.

Kaynak: igf