İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) akademisyenlerince Avrupa Komisyonu 2023 yılı Erasmus+ Programı teklif çağrısına rekor sayıda başvuru yapıldı.İZMİR (İGFA) - Uluslararası Projeler ve Erasmus Koordinatörlüğü ile Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğünün eşgüdümlü çalışmaları neticesinde alınan 24 proje başvurusunun talep ettiği hibe miktarının 5 milyon Euro’yu geçtiği kaydedildi.

Açıklanan rakamlarla ilgili memnuniyetini paylaşan Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, öğretim üyelerinin bu çabalarının İKÇÜ’nün uluslararasılaşma stratejisine büyük katkı sunduğunu ifade etti. Prof. Dr. Köse, proje kültürünün tüm kurum genelinde yerleşmesi için eğitimlere ve çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİSİNE ÇOK BÜYÜK KATKI

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde staj, hizmet içi eğitim, çalışma ziyaretleri ve proje toplantıları gibi çalışmalara katılmanın mesleki bilgi ve becerileri arttırma fırsatı sunduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, “Erasmus ofisinin ve üniversitemiz öğretim üyelerinin olağanüstü başarısı, üniversitemizin uluslararasılaşma stratejisine çok büyük katkılar sunuyor. Yurt dışına Erasmus programı ile giden öğrenci ve öğretim üyesi sayısında bu yıl 3 kat daha fazla artış sağlandığını görmekteyiz. Önümüzdeki yıllarda bu sayısının daha da artması, öğrencilerimiz ve hocalarımızın uluslararası deneyim edinmeleri için gerekli destekleri sağlamaya devam etmeyi planlıyoruz. Açıklanması beklenen sonuçlar için başvuru yapan tüm hocalarımıza teşekkür ederek, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Geçen yıllar ile karşılaştırıldığında proje başvuru sayılarında rekor düzeyde artış gözlemlendiğini açıklayan Uluslararası Projeler ve Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Bakay ise, fakültelerde yaygınlaştırılan proje eğitimlerin bunda etkili olduğunu kaydetti.