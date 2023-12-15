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TBMM Genel Kurulu'nda, Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Genel Kurul'da, vefat eden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu'nda, Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, vefat eden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Toplantıda, Ticaret ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının yanı sıra Rekabet Kurumu, Helal Akreditasyon Kurumu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Uzay Ajansının bütçeleri de ele alınacak.

TBMM Genel Kurulunda, Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri üzerinde MHP milletvekilleri söz aldı.

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Türkiye Yüzyılı'nda Ticaret Bakanlığının, aktif çalışmalarıyla ve imzalanan uluslararası ticaret anlaşmalarıyla ihracatın önündeki engelleri kaldırdığını söyledi. Bakanlığın, tüketicinin korunması, kollanması ve daimi desteklenmesi için de mücadele yürüttüğünü belirten Özyürek, "Özellikle kartellerle mücadelede başarı gösteren Rekabet Kurumu, günümüzde dijital sektörlerden hızlı tüketim malları ve zincir marketlere, çimento ve gübre gibi farklı sektörlerde etkin bir şekilde faaliyet göstermektedir. Son iki yılda verilen 6 milyar lirayı aşan idari para cezası ve tüketicinin korunması ve faydasına sağlanan 134,6 milyar lira katkı Kurumun etkinliğini göstermektedir." diye konuştu.

Deprem gibi doğal afetler sonrasında bölgesel ekonomik yapı ve rekabet koşullarını değerlendirmek üzere yapılan incelemelerin, etkilenen bölgelerin ekonomik toparlanmasına katkı sağlamak için sürdürülebilir olması gerektiğini dile getiren Özyürek, "Kurulacak olan Türk Devletleri Rekabet Konseyi, Rekabet Kurumunun bölgesel rekabet hukuku işbirliğini güçlendirmesine ve günümüz rekabet hukuku sorunlarının anlaşılması ve çözümlenmesi adına katkıda bulunacaktır inşallah." ifadelerini kullandı.

MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Helal Akreditasyon Kurumunun (HAK), Türkiye'de helal alanında akreditasyon hizmeti sunmaya yetkili tek resmi kurum olduğunu anımsatarak, Kurumun bugüne kadar yaklaşık yarısı yabancı olmak üzere toplam 150 akreditasyon talebi aldığını anlattı. İnce, "HAK'a akredite tesis işletme sayısı 1300'ün üzerine çıkmıştır. HAK, ayrıca dünya genelinde bir eğitim üssü haline gelerek küresel seviyede işleyen bir helal akredite altyapısının oluşturulmasını teminen bugüne kadar hem yurt içinde hem de 32 ülkeden toplamda binden fazla katılımcıya yönelik olarak 43 adet helal standartları eğitimi düzenlemiştir." diye konuştu.

"TİCARİ ARAÇ, BEYAZ EŞYA, GÜNEŞ PANELİ VE ÇİMENTO ÜRETİMİNDE AVRUPA BİRİNCİSİ"

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, teknoloji geliştirme bölgesi sayısının bu yıl 101'e ulaştığını söyledi.

1300 AR-GE ve 325 tasarım merkezi kurulduğunu anlatan Uysal, AR-GE'ye yapılan yıllık harcama tutarının 11 milyar doların üzerine çıktığını, bu alanda çalışan personel sayısının ise 221 bin olduğunu kaydetti. Uysal, "Ülkemiz, 353 organize sanayi bölgesiyle küresel bir üretim merkezi haline gelmiştir. Ülkemiz bu çalışmalardan dolayı ticari araç, beyaz eşya, güneş paneli ve çimento üretiminde Avrupa'da birinci sırada; cam, demir çelik ve MDF üretiminde ise dünyada 2'nci sıradadır." şeklinde konuştu.

Uysal, Türkiye'nin ilk elektrikli otomotiv markası Togg'un üretiminin devam ettiğini de hatırlatarak, "TÜBİTAK ülkemizde bilim ve teknolojinin gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Son 20 yılda ülkemizdeki bilimsel yayın sayısı 10 binden 49 bine, yerli patent başvuru sayısı ise 500'den 9 bine çıkmıştır. TÜBİTAK, 2023 yılında 178 üniversite, 2 bin 500 firmanın 7 binden fazla projesine 5 milyar lira değerinde destek sağlamıştır." dedi.

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Sivas-Yozgat-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın bu yılın başında hizmete açıldığını anımsatarak, hemşehrilerinin yüksek hızlı trene kavuşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sedef, Yerköy, Sorgun ve Akdağmadeni istasyonlarının da tamamlanarak hizmete açılmasını istedi.

"ÇİFTÇİLERİN EN BÜYÜK BEKLENTİSİ SULAMA PROJELERİ"

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı projesi olan GAP'ın, bugüne kadar hazırlanan bölgesel kalkınma planlarının en etkili ve en verimlisi olduğunu aktardı. GAP ile artan iş olanaklarının daha yüksek bir yaşam standardı oluşturduğunu dile getiren Özyavuz, bölgenin kültürel, turistik ve ekonomik anlamda daha ileriye gitmesi için milletin desteğiyle Cumhur İttifakı olarak yollarına devam edeceklerini, milletin beklentisinin de bu yönde olduğunu söyledi.

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Elazığ'da sulama projelerinin hayata geçirilmesiyle şeker pancarı üretiminin yükselmesinin öngörüldüğünü belirterek, bu duruma hazırlık olarak ildeki şeker fabrikasının kapasitesinin artırılmasını istedi.

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, Konya'nın ve çevresindeki çiftçilerin en büyük beklentisinin, tarım arazilerinin yeterince sulanmasını sağlayacak sulama projelerinin hayata geçirilmesi olduğunu ifade ederek, bölgedeki tarım alanının Türkiye'nin toplam tarımsal alanının yüzde 19'una tekabül ettiğine, bölgedeki kullanılabilir su kaynağının toplam su kaynağına oranının ise yüzde 8 olduğuna dikkati çekti. Koçak, sulama yatırımlarının gelecek yıllarda daha ciddi ve acil hale geleceğini dile getirerek, "Su havzalarının korunması, su kaynaklarının kontrol altında tutulması, sulama kanallarındaki su kayıplarının önlenmesi hem tarımsal üretim hem de çevre sorunlarının giderilmesi açısından önemlidir." dedi.

MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Kalkınma Programının, başta dezavantajlı gruplar olmak üzere tüm kesimler için nitelikli istihdam imkanlarını geliştirmeye devam etmesi gerektiğine işaret etti.