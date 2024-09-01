Millî Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında ilkokula yeni başlayan öğrencilerin uyum sürecini kolaylaştırmak, okul ortamına ve öğretmenlerine alışmasını sağlamak, velilerin okul ile ilişkilerini güçlendirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığında gerçekleşen protokol imza töreninde konuşan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bakanlık olarak bu yıl merkeze aldığımız üç ana başlığımızdan biri, eğitim öğretim süreçlerine ailenin daha aktif olarak dâhil olmasını ve kendilerini çocuklarının eğitim öğretim süreçlerinin bir parçası olarak görmelerini sağlamak. Bu kapsamda yıl boyunca farklı etkinlikler planlamayı düşünüyoruz. Bu programları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapma arzusundayız. Bu protokolle okula bu yıl ilk defa başlayan çocuklarımızın velilerine bu perspektifte kendilerine sürecin ana paydaşlarından biri olduğuna dair bir farkındalık oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, yapılan araştırmalarda okulun ve öğretmenin çocuklar üzerindeki etkisinin önemli olduğunu ancak toplumun farklı kesimlerinin, en çok da ailenin çocuklar üzerindeki etkisinin belirleyici olduğunu ifade etti.

Millî Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasındaki ilişkilerin her zaman iyi olması gerektiğini ifade eden Bakan Tekin, iş birliğine katkılarından dolayı Bakan Göktaş'a teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise Millî Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında 6 Şubat depremlerinden sonra imzalanan iş birliği protokolünü hatırlatarak iki bakanlık arasında gerçekleştirilen iş birliklerinin önemine vurgu yaptı.

Bakan Göktaş, ilkokula yeni başlayan öğrencilerin uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla imzalanan bu protokolle ilgili olarak "Bu iş birliğimiz, çocukları okula yeni başlayan ailelerimize destek olmak, aynı zamanda okullaşma oranına destek olmak amacıyla da yürütülen bir proje. Sizlerle birlikte bu projenin içerisinde yer almak bizim için memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, iş birliğinden ve ev sahipliğinden dolayı Bakan Tekin'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, hazırlanan protokol Bakan Yusuf Tekin ve Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından imzalandı.

İmzalanan protokolle öğrencilerin uyum sürecini kolaylaştırmak için ilkokula yeni başlayan öğrencilerin okul ortamına ve öğretmenlerine alışmasını sağlamak, oyunlar ve etkileşimli etkinlikler ile kaygılarını azaltmak, aile ilişkilerini güçlendirmek, velilerin okul ile ilişkilerini güçlendirmek ve dayanışmayı pekiştirmek hedefleniyor.

Ayrıca protokol, ailelerin öğretmenlerle tanışması ve iletişim kurması için fırsatlar sunarak farklı kültürlerden gelen öğrencilerin ve ailelerinin bir araya gelerek kaynaşmalarını sağlamak, velilere çocuklarının eğitimi konusunda rehberlik etmek ve ilkokula başlayan öğrencilere ve velilere yönelik faaliyetler planlanmak gibi konuları içeriyor.

Protokol kapsamında, ilkokul birinci sınıf öğrencileri ve velileri ile kortej yürüyüşü planlanacak.

Kortejlerde ve alanda bando, animasyon ekibi, dijital karikatür ekibi, yüz boyama ekibi ve hikâye alanları gibi aktivitelerin yer alması ve ekiplerin ihtiyaç duyacağı özel konsept alanları sağlanacak.

''Bizi Anla'tır'' konseptli farklı illeri gezecek olan tır da faaliyete geçecek. Tırda yer alan mobil sahnede film gösterimi yapılacak. Öğrencilerin oryantasyonu için okul içi çalışmalar planlanacak. Bu kapsamda kişiye özel mektup hazırlığı yapılacak. İlkokullarda fotoğraf, anı çerçeveleri hazırlanacak.