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Azerbaycan'da gerçekleştirdiği temaslar sonrasında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, görüşmelerde iki devletin kardeşçe duygularının yeni nesillere aktarılması gerekenleri ele aldıklarını kaydetti.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin değerlendirmesinde, Başbakan Ali Asadov ve mevkidaşı Emin Amrullayev'le verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kardeşliğin kendilerine miras bırakıldığı vurgulayan Bakan Tekin, "Biz bugün bu mirasın sonucu olarak 'iki devlet tek millet' diyoruz. Biz arzu ediyoruz ki gelecek kuşakların hepsi aynı şuurla, aynı arzuyla 'tek millet' demekten kıvanç duysun. Bu konuda yetki ve sorumluluk iki ülkenin eğitim bakanlıklarında. Eğer bunu sağlıklı yapabilirsek tek millet bilinci devam eder ama burada zafiyet gösterirsek, bu şuuru gelecek kuşaklara aksettiremezsek sorun yaşarız." dedi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde de yer alan değerlendirmeye göre Bakan Tekin, görüşmelerinde çözüm bekleyen konuları da müzakere ettiklerini belirterek, Bakü Türk Okullarının ihtiyaçlarının giderilmesi, mesleki ve teknik eğitim alanındaki iş birliği yönetmelik taslağını ve Azerbaycan Türkiye Üniversitesiyle ilgili gelişmeleri de ele aldıklarını kaydetti.

Bir sonraki toplantıda bu konularla ilgili daha somut adımlar atmak için sözleştiklerini söyleyen Bakan Tekin,'İki devlet, tek millet' anlayışının, bu kardeşlik duygusunun devam etmesi arzusunda olan Azerbaycan sevdalısı olduğuna dikkati çekti.

"Bu şuurun devam etmesini istiyorum" diyen Bakan Tekin, "Bunun için de her ne gerekirse yapacağımızı taahhüt ediyoruz. İki ülkenin Cumhurbaşkanları Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın İlham Aliyev de bu konuda irade beyan etmiş durumdalar. Bu dostluğun kuvvetlenerek devam etmesini istiyorlar. Her iki ülkenin vatandaşları bu dostluğun devam etmesini istiyor. Bize düşen, hem liderlerimizin hem de halkımızın istediği bu kenetlenmeyi daha sıkı bir hale getirmektir" diye konuştu.