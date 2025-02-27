Türk Havacılık Uzay Sanayi, iki Hürjet'in aynı anda gökyüzünde olduğu an'a ilişkin görüntüleri paylaştı.ANKARA (İGFA) - Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İspanya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Francisco Braco Carbo ile birlikte kol uçuşu gerçekleştirdi.

İKİ HÜRJET AYNI ANDA GÖKYÜZÜNDE! ✈️???????? Hava Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İspanya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Francisco Braco Carbo ile birlikte kol uçuşu gerçekleştirdi. Her yeni uçuşta sadece hedeflerimizi yükseltmekle kalmıyor, GökVatan’ın… pic.twitter.com/YwWqjnUPN9— Türk Havacılık Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) February 26, 2025

"Her yeni uçuşta sadece hedeflerimizi yükseltmekle kalmıyor, GökVatan’ın maviliklerinde ayyıldızlı kanatlarımızla tarih yazıyoruz" diyen TUSAŞ, uçuş anı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.