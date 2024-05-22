Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlediği iki ayrı operasyonda toplam 19 göçmen yakaladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Jandarma ekipleri, Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenledikleri operasyonlarda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenleri takibe aldı.

Sivil Anayasa için söz gençlerde! Sivil Anayasa için söz gençlerde!

Durdurulan araçlarda yapılan aramalarda, 7 Nepal uyruklu ve 12 farklı uyruktan toplam 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Edirne İl Göç İdaresine teslim edilerek, ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.