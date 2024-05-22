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Durdurulan araçlarda yapılan aramalarda, 7 Nepal uyruklu ve 12 farklı uyruktan toplam 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Sivil Anayasa için söz gençlerde!

Sivil Anayasa için söz gençlerde!

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlediği iki ayrı operasyonda toplam 19 göçmen yakaladı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Jandarma ekipleri, Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenledikleri operasyonlarda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenleri takibe aldı.

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