Bilecik’in Bozüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlarda bulunan toplam 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Saraycık Caddesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. M.T. idaresindeki 11 DR 492 plakalı otomobil ile S.Ç. idaresindeki 43 NZ 665 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.