Trakya Üniversitesi ile Lörrach Baden-Wuerttemberg Cooperative State Üniversitesi arasındaki ilişkiler somutlaşıyorErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile Almanya’nın Lörrach kentinde bulunan Baden-Wuerttemberg Cooperative State Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gerhard Jaeger, telekonferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirerek, iki üniversite arasındaki ilişkilerin somutlaştırılması kapsamında fikir alışverişinde bulundu.

Geçtiğimiz Haziran ayında iki üniversite arasındaki ilişkileri yeniden canlandırmak amacıyla yapılan görüşmenin ardından, yapılacak iş birliklerinin somutlaştırılması amacıyla Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile Rektör Prof. Dr. Gerhard Jaeger arasında bir görüşme gerçekleştirildi.

Toplantıya, Fahri Edirne Hemşehrisi ve bir dönem Trakya Üniversitesinde Konuk Öğretim Üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Manfred Raupp da katıldı.

Rektör Prof. Dr. Gerhard Jaeger, bu görüşmenin iki üniversite arasında yapılacak iş birliklerinin somut hale getirilmesi adına oldukça önemli olduğunu belirterek, “Trakya Üniversite ile iş birliğini yeniden canlandırmak bizi çok mutlu ediyor. Sonbahar’da Trakya Üniversitesine hocalarımızla birlikle bir ziyaret gerçekleştirerek bunu somut bir hale getirmek istiyoruz. Böylelikle Trakya Üniversitesinin akademisyenleri ile yüz yüze görüşme imkanımız olacak ve bölümler hakkında da ayrıntılı bilgi sahibi olabileceğiz. 2024 yılında iki üniversitesi arasında akademisyen ve öğrenci değişim programını başlatabiliriz. Bu değişim programlarını öncelikle 2 hafta şeklinde planlayabiliriz. Bu iki haftalık kısa adımlar, bize daha büyük adımlar için fikir vereceğini düşünüyorum. Tabii bu konular Edirne’de yapacağız yüz yüze görüşmenin ardından somut hale gelecektir. Ayrıca yine bu görüşmelerde farklı iş birlikleri de ortaya çıkabilir.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, iki üniversite arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına somut adım atılmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak “Trakya Üniversitesi olarak Rektör Prof. Dr. Gerhard Jaeger ve Baden-Wuerttemberg Cooperative State Üniversitesinin değerli akademisyenlerini üniversitemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyarız. Somut adımlar atılabilmesi için yüz yüze görüşmeler yapılması çok değerli. Hem üniversitelerimizi yakından tanımış oluruz hem hangi konularda güçlü iş birlikleri geliştirebileceğimizin yol haritasını çıkarmış oluruz. Aynı zamanda ilgili akademisyenlerimizin bir araya gelmelerini, bir beyin fırtınası oluşturmalarını sağlamış olacağız. Böylece yeni iş birlikleri ve projelerin doğmasına da zemin hazırlamış olacağız.” dedi.

Toplantının sonunda değişim hareketlerinin ve iş birliğinin somutlaştırılması adına Edirne’de yüz yüze toplantı yapılması kararlaştırıldı.