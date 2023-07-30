Kocaeli spor tarihinde bir ilkin daha gerçekleştiği; Derince ile Değirmendere arasında düzenlenen Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları, yüzlerce sporcunun katılımı ile Körfez’in iki yakasını bir araya getirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli spor tarihinin en önemli etkinliklerinden biri ile İzmit Körfezi’nin iki yakasını bir ilkle daha bir araya geldi. Körfez’in İki Yakası Bir Araya Geliyor Ulusal Açıksu Yüzme Yarışları; Gölcük Belediyesi, Derince Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu ile Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi. İzmit Körfezi’nin iki yakasında bir araya getiren, Derince ve Değirmendere sahili arasında düzenlenen Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları’nda; verilen start ile yüzlerce sporcu 2650 metrelik parkurda karşı kıyıya ulaşmak için kıyasıya mücadele ettiler.

93 KULÜP VE 583 SPORCU YARIŞLAR İÇİN KAYIT YAPTIRDI

Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları’na 93 kulüp ve 583 sporcu müracaat etti. Sabah erken saatlerde yarış alanına gelen sporcular, kayıt işlemlerini tamamladılar. Derince sahilinde ısınma çalışmalarını da tamamlayan sporcular, heyecanla yarışın başlangıç saatini beklemeye başladılar.

Yarışlara Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Vali Yardımcısı Gölcük Kaymakam Vekili Ali Ada, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, siyasi partilerin ilçe başkanları, sporcular, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokolün Derince sahilinden verdikleri start ile İzmit Körfezi’nde tarihi bir gün daha yaşatan Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları’nda sporcularının kıyasıya mücadelesi başladı.

TARİHİ YARIŞI TAMAMLAMANIN SEVİNCİNİ YAŞADILAR

Deniz trafiğinin durdurulduğu İzmit Körfezi’nde yaklaşık iki saat boyunca kulaç atan çeşitli yaş gurubundan sporcular, geniş güvenlik önlemleri arasında Gölcük Değirmendere sahiline ulaştılar. Bitiş noktasına varan sporcular, tarihi yarışı tamamlamanın sevincini, antrenörleri ve aileleriyle kucaklaşarak kutladılar. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ise bitiş noktasında karşıladıkları sporcuları tek tek tebrik ettiler. Yarışmada dereceye giren sporcular, düzenlenen törende ödüllerini protokol davetlilerinin elinden aldılar.

Tarihi bir güne daha tanıklık ettiklerini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Tarihi yarışların ikincisini yapıyoruz ama aslında ama bu yarışta yine bir ilk. Geçen sene Değirmendere’den Derince’ye yüzmüştü sporcular. Bu sene Derince’den Değirmendere’ye yüzdü sporcular. Yaklaşık 600 sporcunun katıldığı bu etkinlik, Körfez’in iki yakasını gerçekten bir araya getiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi ve Derince Belediyesi’nin iş birliği ile İzmit Körfez’in güzelliğini tüm Türkiye görmüş olacak. Gelecek yıl da inşallah; ‘Körfez'in İki Yakası Bir Araya Geliyor Ulusal Açık Yüzme Yarışı’ uluslararası yapılarak, tüm dünyaya Kocaeli'nin ve ilçemizin tanıtımına katkı sağlayacak. Katılan tüm sporculara ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.