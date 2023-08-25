Keşan TSO Meclis Üyesi Göksel Aktaş, ikinci el araç piyasasında oluşan yükselmenin geri çekildiğini söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)- Keşan TSO (Keşan Ticaret ve Sanayi Odası) Meclis Üyesi Göksel Aktaş ikinci el araç piyasası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Keşan TSO Meclis Üyesi Göksel Aktaş, ikinci el araç piyasası ile ilgili, geçtiğimiz dönemlerde otomobil fiyatlarında her gün yaşanan artışın şuan itibari ile geri çekilmeye başladığını belirterek, ilerleyen günlerde olumlu yönde etkilerinin olacağını söyledi.

"Son uygulanan 6 bin kilometrenin şahıslara getirilmesi, ilan sayfalarına aracın sıfır değerinin üzerinde ilana koyulmaması aradaki manipülasyoncuları, al-sat diye tabir ettiğimiz insanları korkuttu" diyen Aktaş, "Şuan onlar araç alıp satmadıkları için herkes sıfır araç bayilerine gittiklerinde otomobil bulabiliyorlar. Sıfır araçlar bayilerde bulunduğu için ikinci el araç fiyatları yükselmiyor. Diğer bir konuda piyasadan para çekildi, bu durum beraberinde finansmana erişim zorluğunu getirdi. Vatandaşlarımız eskiden 12 ay, 24 ay, 36 ay, 48 ay ve 60 ay kredi ile sıfır ve ikinci el otomobil sahibi olabiliyordu. Satın almak istedikleri otomobilin yüzde 70’ini banka kredi olarak veriyordu yüzde 30’unu da kendi ekleyip araç alabiliyordu. Ancak şuanda sıfır veya ikinci el araç sahibi olmak istediklerinde durum tam tersine döndü, yüzde 70’ini kendileri ekleyip yüzde 30’unu bankadan kredi çekmeleri gerekiyor. Finansmana erişim noktasında belli başlı kredi olanaklarının gelmesi gerekiyor. Yaz sezonunda olduğumuz için insanlar alacakları araçları zaten aldılar. Tatile, köyüne gidenler gitti. Birazda bunların durgunluğu var. Fiyatlar haliyle biraz gevşedi, inşallah ta gevşemeye devam edecektir” diye konuştu.