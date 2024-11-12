Otomotiv sektöründe her ay düzenli olarak yayımladığı VavaAI Fiyat Endeksi Ekim 2024 sonuçlarına göre, ikinci el araç fiyatları Ekim ayında yüzde 2,2 oranında arttı. Endeks sonuçlarını değerlendiren sektör temsilcileri, ikinci el araç fiyatlarının yılın en yüksek fiyat seviyesine ulaştığını ve aracını satmak isteyenler için uygun bir zaman olduğunu belirtti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin önde gelen online ikinci el araç platformlarından biri olan VavaCars, yapay zeka ile geliştirdiği Fiyat Endeksi’nin Ekim ayı sonuçlarını paylaştı.

Kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı rapora göre, Eylül ayında artış gösteren ikinci el araç fiyatları ekim ayında da artmaya devam etti.

Ekim'de ikinci el araç fiyatlarında yüzde 2,2 oranında artış kaydedilirken, bu artışla birlikte ikinci el araç fiyatları en yüksek değere ulaştı.

ENFLASYON 9 AYDA YÜZDE 39,8 YÜKSELDİ

Öte yandan ikinci el araç fiyatlarındaki değişim enflasyon oranları ile kıyaslandığında, TÜİK verilerine göre 2024 yılının başından onuncu ayın sonuna kadar enflasyon artışı yüzde 39,8 olarak gerçekleşti. Aynı süreçte ikinci el araç fiyatları ise yüzde 13,4 oranında fiyat artışı gösterdi.Öte yandan dolar kuru, yılın başından ekim ayı sonuna kadar TL karşısında yüzde 16,1 oranında değerini artırdı.

Endeks sonuçlarını değerlendiren sektör temsilcilerinden Serdıl Gözelekli, Ekim ayında ikinci el araç fiyatlarında görülen yüzde 2.2'lik artış, üst üste üç aydır süren yükseliş trendini pekiştirdiğini söyledi.

"Bu dinamik, tüketici talebinin son çeyrekte canlı kalmaya devam edeceği yönünde güçlü sinyaller veriyor" diyen Gözelekli, "Yatırım açısından bakıldığında, yılın başından beri döviz kuru yüzde 16,1 artış gösterirken, ikinci el araç fiyatlarındaki artış da bu oranayaklaştı. Dolayısıyla ikinci el araçların, sağlamış olduğu konfor ve yaşam standardının yanı sıra döviz kuru karşısında yatırım değerini de önemli ölçüde koruduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan, ekim ayındaki artışla birlikte ikinci el araç fiyatları yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Aracını satmak isteyenler için uygun bir zaman olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.