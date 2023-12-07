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İkinci el araçların, sıfır fiyatlarından yüksek fiyatla satışa çıkarılmasının yasaklanmasına ilişkin yönetmelik Ticaret Bakanlığı'nca 6 ay daha uzatıldı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'nın İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretinde, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar, üretici ve distribütörler tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan satışa çıkarılamayacak.

Yönetmelikte ayrıca, Ticaret Bakanlığı'nın bu süreyi 6 ay daha uzatmaya yetkili olduğu da belirtildi.