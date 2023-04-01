İzmir Kadın Kuruluşları Birliği’nin (İKKB) arka sokaklarda hizmet veren semt merkezlerinde açtığı uluslar arası mesleki yeterlilik sertifikalı “Hasta Bakımı ve Yaşlı Hizmetleri” kursuna kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Kadın Kuruluşları Birliği(İKKB) ile Konak Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında semt merkezlerinde kurs gören kadınlar, talepleri doğrultusunda meslek edindirmeye yönelik eğitimler alıyor.

Kadınların talepleri doğrultusunda kurs alanlarını değerlendiren İKKB yetkilileri, Aziziye Mahallesi Semt Merkezi’nde, Uluslar arası mesleki yeterlilik sertifikalı “Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Özbakıma Destek Elemanı Eğitimleri” kursu başlattı.

Konak Halk Eğitim Merkezi, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği, İzmir Çeşme Metropolis Lions ve Kadın Hakları Koruma Derneği işbirliği ile açılan kurs, kadınlara yurt içi ve dışında iş istihdamı sağlayacak. İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Gülsen Çetiner Özkan, kadınların hasta ve yaşlı bakım hizmetleri elemanı kurslarına yoğun ilgi gösterdiğini belirterek şunları söyledi: “Geçmişte önem verilmeyen hasta bakıcılığı artık geçerli bir meslek haline geldi. Her geçen gün daha da büyük bir öneme sahip olmaya başlayan yaşlı ve hasta bakıcı belgesi, kişilerin iş bulmalarını da son derece kolaylaştırmaktadır. Hasta ve yaşlısına bakıcısı arayan kişiler, bu belgelere sahip olan adaylara daha fazla güven duymaktadır. Ayrıca alacakları uluslar arası mesleki yeterlilik sertifikası ile yabancı dilleri olduğu takdirde yurt dışında da mesleklerini yapabilecekler.”

Yaklaşık 20’ye yakın 18-45 yaş arasındaki kadının eğitim alacağını kaydeden Özkan, “Kurslar 360 saat sürecek. Eğitimlerde sağlıkla ilgili dersler uygulamalı olarak işleniyor. İlkyardım gibi hasta ve yaşlı bakımında müdahale edilmesi gereken durumlarda neler yapılması gerektiği konuları detaylı olarak kursiyerlere anlatılıyor.”dedi.

ERZAK YOK MESLEKİ EĞİTİM VAR

Özkan, mesleki eğitimlerin yanı sıra, Kadın Hakları Koruma Derneği’nin üyeleri tarafından kadınlara hukuk okur-yazarlığı eğitimleri de verileceğini belirterek, “Bileşenlerimizle kadınları topluma daha güçlü bireyler olarak kazandırmaya yönelik ortak çalışmalarımız devam edecek. Bu tür kurslarla arka sokaklarda insanların meslek sahibi olmalarını sağlayarak yoksullukla mücadele etmeyi amaçlıyoruz. Erzak yerine meslek kazandırıyoruz.”diye konuştu. Kurs açılışına Konak Belediyesi Başkan Yardımcısı Zerrin Polat, Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği 118-R Yönetim Çevresi Federasyonu Genel Yönetmeni Ln. Yakup Özdanon, İKKB Eğitim Koordinatörü Dilek Özen, Kadın Hakları Koruma Derneği Başkanı Av. Hülya Gültekin, İKKB Yürütme Kurulu Üyesi Lüftiye Ceviz ve İzmir Atakent Lions Kulübü Başkanı Hülya Özarmut katıldı.