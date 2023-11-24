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“Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Uyum Çalıştayı”nda atık oluşturmamak için tek kullanımlık kâğıt ve plastik bardaklar yerine, katılımcıların mataralarına su doldurabilmeleri için su sebili, sürahi, cam su bardağı ve çay bardağı kullanılarak karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik adımlar atılmaya devam edilmesi kararlaştırıldı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir için hazırlanan, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı öncülüğünde yürütülen Eskişehir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı kapsamında, Haller Gençlik Merkezi Frigya Salonu’nda, “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Uyum Çalıştayı” gerçekleştirildi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Serap Aylin Şener’in açılış konuşmasını yaptığı Çalıştayda, resmi yazı ile davet edilen; üniversiteler, ilçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından birçok uzman ve yetkili kişiler yer aldı.

Çalıştay, SEİEP Süreci ve Analizi ile İklim Değişikliği Risk Değerlendirmesi Sunumlarının ardından belirlenen konu başlıklarına göre ayrılan yuvarlak masalarda devam etti. “Su, Tarım ve Biyoçeşitlilik, Kent, Afet, Sağlık ve Enerji Yoksulluğu, Sanayi ve Turizm” konularını ele almak üzere oluşturulan masalarda; belirlenen uyum eylemlerinin tartışılması, görüş ve önerilerin dinlemesi ve uyum eylemlerinin önceliklendirilmesi çalışmaları yapılarak Uyum Çalıştayı tamamlandı.

Çalıştayda atık oluşturmamak için tek kullanımlık kâğıt ve plastik bardaklar yerine, katılımcıların mataralarına su doldurabilmeleri için su sebili, sürahi, cam su bardağı ve çay bardağı kullanılarak karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik adımlar atılmaya devam edildi.