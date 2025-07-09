7552 sayılı İklim Kanunu ile iklim değişikliğiyle mücadele ve net sıfır emisyon hedefi yasalaştı. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun, sera gazı azaltımı ile yeşil büyümeyi düzenliyor.ANKARA (İGFA) - Türkiye’de iklim değişikliğiyle mücadele için hazırlanan “İklim Kanunu”, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2 Temmuz 2025’te kabul edilen kanun, yeşil büyüme vizyonu ve net sıfır emisyon hedefiyle sera gazı emisyonlarının azaltılmasını, iklim değişikliğine uyum faaliyetlerini ve bunların planlama, finansman, izin ile denetim süreçlerini kapsıyor.

Kanun, iklim değişikliğiyle mücadelede adil geçiş, iklim adaleti ve sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyerek, kamu ve özel sektörün bu doğrultuda yükümlülüklerini düzenliyor.

Tanımlarda, Emisyon Ticaret Sistemi (ETS), karbon kredisi, iklim finansmanı ve yeşil iş gibi kavramlar yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İklim Değişikliği Başkanlığı, kanunun ana yürütme organları olarak yetkilendirildi.

Sera gazı emisyonlarının azaltımı için Ulusal Katkı Beyanı ve net sıfır hedefleri esas alınacak. İklim değişikliğine uyum için su yönetimi, ekosistem koruma ve afet risk azaltımı gibi faaliyetler teşvik ediliyor. İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulları ve yerel eylem planları oluşturulacak. Finansal destekler, yeşil dönüşüm ve sıfır atık uygulamaları için kullanılacak; teknoloji ve kapasite geliştirme ön planda tutulacak.

KARBON FİYATLANDIRMA VE YAPTIRIMLAR

ETS’nin kurulmasıyla karbon tahsisatlarının alınıp satılmasına olanak tanınacak. İdari yaptırımlar, emisyon raporlamayanlara 500 bin ile 5 milyon lira, ETS’ye uymayanlara ise ton başına 5 TL’den başlayan cezalar öngörüyor. Ozon tabakasını incelten maddeler ve florlu gazlara da cezai düzenlemeler getirildi.

Kanun, ETS için pilot dönem uygulanmasını ve işletmelerin 3 yıl içinde emisyon izni almasını zorunlu kılıyor.

Planlama araçlarının 31 Aralık 2027’ye kadar hazırlanması hedefleniyor.

Gelirler, yeşil dönüşüm ve iklim mücadelesi için kullanılacak; cezaların yüzde 50’si Başkanlık bütçesine aktarılacak.

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