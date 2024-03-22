Tüm dünyada iklim krizi ve doğa kayıplarına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen “Dünya Saati”ni Eti, bu yıl da “Elçi Sponsoru” olarak destekliyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - ETİ, ülkemizde WWF-Türkiye'nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) öncülük ettiği “Dünya Saati”ne bu sene de “elçi sponsoru” olarak destek veriyor.

Dünya Saati kapsamında bu yıl bireysel ve kurumsal katılımcılar dunyasaati.org adresinden seçtikleri etkinlikler ile dünya için bir saatlerini ayıracak.

Böylelikle 190 ülkeden milyonlarca insanın katılımı ile dünyanın en büyük saati için destek sağlanacak.

Karbon ayak izini azaltarak, atıkları en aza indirmek ve sorumlu kaynak kullanımını teşvik etmek amacıyla faaliyetlerine yön veren ETİ, “Dünya Saati Elçi Sponsoru” olarak, bu yıl 23 Mart Cumartesi akşamı 20.30 – 21.30 saatleri arasında Türkiye’deki Eskişehir Yönetim Kampüsü ve İstanbul’daki çalışma ofislerinin yanı sıra yurt dışında bulunan ETi ofislerinde de ışıklarını kapatmaya hazırlanıyor. ETi böylelikle 23 Mart’ta, fabrikaları haricindeki tüm binalarında ışıklarını bir saat süreyle kapatarak, Dünya Saati’ne destek verecek.