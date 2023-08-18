İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıklarken, son 2 ayda teslim olan terörist sayısının 32'ye yükseldiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Haberi sosyal medya hesabı üzerinden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 3 teröristin daha teslim olduğunu kaydeden Bakan Yerlikaya, son 2 ayda güvenlik güçlerine teslim olan terörist sayısı 32'ye yükseldiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Terörle mücadelenin her alanında görev alan kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Bilinsin ki terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek " ifadelerini kullandı.