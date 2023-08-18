İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıklarken, son 2 ayda teslim olan terörist sayısının 32'ye yükseldiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) -  Haberi sosyal medya hesabı üzerinden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 3 teröristin daha teslim olduğunu kaydeden Bakan Yerlikaya, son 2 ayda güvenlik güçlerine teslim olan terörist sayısı 32'ye yükseldiğini belirtti.

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Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Terörle mücadelenin her alanında görev alan kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Bilinsin ki terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek " ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1692432347298148623