Bin 100 liradan 2 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyelerinin, bayram öncesinde yatırılacağını açıklayan Çalışma ve Sosyal Gvenlik Bakanlığı, Ramazan Bayramı ikramiyesinin bayram öncesi Nisan ayı içinde, Kurban Bayramı ikramiyesinin ise yine bayram öncesi Haziran ayı içinde ödeneceğini duyurdu.ANKARA (iGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı en düşük emekli aylığına ve bayram ikramiyeleri ile ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada "Bugün TBMM Genel Kurulu gündeminde yer alan çalışmamızla birlikte sosyal devlet anlayışıyla emeklilerimizi enflasyonun tahribatına karşı koruyacak iyileştirmeler yapmaya devam ediyoruz" denildi.

Hem Ramazan, hem de Kurban Bayramı’nda 2 biner TL ikramiye alacağını ifade edilen açıklamada, "Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacaktır. Emeklilerimizin bayramlarını kutlu geçirmeleri için 2018’den bugüne kadar 114 milyar TL bayram ikramiyesi ödenmiştir. 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi, Nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde ödenecektir" ifadeleri yer aldı.