İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, dördüncü günde iki farklı mekânda sürecek.İZMİR (İGFA) - Tarihi Bıçakçı Han’da paydaş buluşmalarının son oturumu yapılacak. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde ise birçok uzman isim dinleyicileriyle buluşmaya devam edecek. Millet İttifakı partilerinin ekonomi politikalarından sorumlu genel başkan yardımcıları ise “Millet İttifakı Ortak Politikalar Metni Paneli”nde buluşacak.

“Yeniliğe Davet” başlığıyla yapılan ve geleceği inşa etmeye çağıran İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi dördüncü gününde. Yedi gün sürecek kongre etkinlikleri dördüncü günde iki farklı mekânda paralel olarak sürecek.

Tarihi Bıçakçı Han’da paydaş buluşmalarının ikinci ve son oturumu yapılacak, paydaşlar bildirgelerine son hâllerini verecek. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde ise birbirinden değerli birçok isim dinleyicileriyle buluşmaya devam edecek. Konuşmaların ardından ise Millet İttifakı partilerinin ekonomi politikalarından sorumlu genel başkan yardımcıları “Millet İttifakı Ortak Politikalar Metni Paneli”nde buluşacak.

Kongrenin dördüncü gününde işçi, çiftçi ve sanayici-tüccar-esnaf grupları, 2022’nin Ağustos ayından beri üzerinde çalıştıkları bildirgeleri nihai hâline getirmek için son kez toplanacak.

Hazırlanan bildirgeler, kongrenin son gününde tüm delegelerin oylarına sunulacak ve sonuç bildirgesi ortaya çıkacak. Türkiye'nin ikinci yüzyılının iktisat politikalarında rol oynayacak sonuç bildirgesi, 21 Mart’ta tüm Türkiye ve dünyaya ilan edilecek.