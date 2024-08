AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, AK Parti’nin 23. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Her şey Türkiye için sloganıyla kurulduğu günden bu yana girdiği her seçimden zaferle ayrılan AK Parti ülkemizi en muasır medeniyetler seviyesine getiren tek parti olduğunu belirten AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, AK Parti, mazlum ve mağdurun her hakkına sahip çıkan tek parti olduğunu söyledi.

22 yıldır aynı heyecan ile hizmet vermeye devam ettiklerini ifade eden Uncu,” Türkiye’de dürüst siyaset, ekonomi, sağlık, eğitim, ulaşım, kalkınma ve insan hakları gibi kavramlarının nerdeyse tanımlanamadığı sancılı bir dönemde siyaset sahnesine ilk adımını atan AK Parti, asil milletimizin desteğiyle 23 yıldır milletimize dava şuuruyla hizmet etmeye devam ediyor. Huzur ve güvenin adresi olarak vatandaşın gönlünde taht kuran AK Parti, mazlum ve mağdurun her hakkına sahip çıkan tek parti oldu. Toplumsal yıkıma ve körelmeye sebep olacak her olayda dik duruşundan asla taviz vermeyen kurucu liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan, muhatap kim olursa olsun sözünün arkasında durarak Türkiye’nin günden güne güven kazanmasına, dış siyasette tarih yazmasına vesile oldu” dedi.

Geçmişte birçok zorluk aşılarak bu günlere gelindiğini dile getiren İl Başkanı Mehmet Uncu, “Sözlerin anlamını yitirdiği, siyasette güvenin sıfıra düştüğü, kavramların hiçe dönüştüğü bir dönemde ülkemiz geleceğini göremez hale geldi. Yeni bir anlayış, taze bir kan ve gerçekleştireceği projelerle Türkiye’yi kalkındıracak yeni bir oluşuma ihtiyaç vardı. İşte tam bu noktada AK Parti lideriyle ortaya çıkarak imkânsız gibi görünen her hamleyi gerçekleştirerek Türkiye’nin gerçek potansiyelini ortaya çıkardı. Milletimiz tarih boyunca imkânsızlıklar içinde pek çok başarıyı hayata geçirmiştir. İşte bu duyguyla milletimiz, geniş vizyonuyla siyasete adımını atan AK Parti’yi desteklemelerinin en büyük nedeni çaresizliği ortadan kaldırmaktır. Ülkemiz ve milletimiz AK Parti gibi önemli bir potansiyelini harekete geçirerek refah ve kalkınmanın yolunu açmayı başarmıştır. Bu duygularla AK Partimizin 23. yıl dönümünü kutluyor ve 14 Ağustos Çarşamba günü saat 12:30’da Artuklu Üniversitesi AKM Salonu’nda düzenleyeceğimiz programa tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.