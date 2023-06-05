Birlik ve Dayanışma Sendikası, Anayasa Mahkemesi’nin kararına dayanarak Danıştay tarafından iptal edilen maddeleri gerekçe göstererek işlem yapan İl Sağlık Müdürlükleri ile ilgili basın açıklamasında bulundu.ANKARA (İGFA)- Şanlıurfa’da bir aile sağlığı çalışanının herhangi bir şahit ve kanıtı olmaksızın aynı Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı olan eşi ile ilgili iddiası hakkında açıklama yapan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, konu ile ilgili açığa alınan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanın kanıt ve şahitleri bulunmasına rağmen idarenin şu anda hukuken geçersiz maddeleri işleme koyduğunu belirterek hukuksuz ve gerekçesiz işlem yapıldığını belirtti.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“İl Sağlık Müdürlükleri Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarına uymuyor ve uygulamamakta ısrar ediyor. İdare halen Anayasa Mahkemesi’nin kararına dayanarak Danıştay tarafından iptal edilen maddeleri gerekçe göstererek işlem yapıyor. Bunun en son örneği Şanlıurfa’da bir aile sağlığı çalışanının herhangi bir şahit ve kanıtı olmaksızın aynı Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı olan eşi ile ilgili iddiasında yaşanmıştır. Konu iddia edilen ve basına yansıtılandan çok farklı olmasına rağmen ve bununla ilgili açığa alınan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanın şahitleri bulunmasına rağmen idare şu anda hukuken geçersiz maddeleri işleme koymuştur. İdareciler kanun ve mahkeme kararlarını takip etmek ve uygulamakla yükümlüdür. Henüz doğruluğu soruşturulmamış bir konuda Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarına aykırı uygulama yapmak görevi kötüye kullanmaktır. Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı üyelerimize yaşatılan mağduriyetin takipçisiyiz. Kendilerine yapılan bu haksız, hukuksuz ve gerekçesiz işlemler için destekte bulunacağız.”