Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İlaç Geri Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - 25 Ağustos 2022 tarihli ve 31934 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İlaç Geri Ödeme Yönetmeliğinin 3'üncü maddesi değiştirildi.

Yönetmelikte ilaç geri ödemesinde geçen tanımlar belirlenirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görevlendireceği daire başkanı düzeyindeki temsilci sayısı artırıldı ve komisyon toplantı aralığı düzenlendi.

YÜZDE 30 ŞARTI KALDIRILDI

"Listeye ilave talebinde bulunulan eşdeğer/TR grubu bulunmayan ve listedeki referans tıbbi ürünün birim fiyatının en az yüzde 30 altında birim fiyatlı olduğu tespit edilen” ibaresi “Listede grubu bulunmayan referans tıbbi ürünün listeye ilave talebinde bulunulan” şeklinde değiştirildi.

Kararda, "Listede yer alan ilaçlar, sarfiyatının olup olmadığının tespiti için yıllık periyotlarla (1 Ocak-31 Aralık) izlenir. Perakende satış fiyatı bulunmayıp KDV dahil depocu satış fiyatı/KDV dahil eczacı satış fiyatı olan ilaçlar ile alternatif geri ödeme komisyonu tarafından özel dağıtım modeli kapsamında olan ilaçlar bu kapsam dışında tutulur." ibaresi yer aldı.

Bu arada Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi: Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ekinde yer alan yurt dışından temini halinde bedeli ödenecek olan ilaçlar listesini, ifade eder.

Kurumca finansmanı sağlanan ilaçlar ile finansmanının sağlanılması talebinde bulunulan ilaçların iç referans fiyatlandırma uygulaması kapsamında grupların oluşturulması yönünde karar almak.

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