Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde ilçe merkezleri modern bir görünüm kazanmaya devam ediyor.ORDU (İGFA) - Altınordu, Ulubey, Perşembe ve Gürgentepe ilçesinde cephe giydirme çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kumru ilçesinde çalışmalarına devam ediyor.

Proje kapsamında 123 binada dış cephe yenileme çalışması gerçekleştirecek olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 80 binada çalışmaları tamamlayarak ilçe merkezindeki binalara sağlıklı bir görünüm kazandırdı. İlçe merkezinin silüetini değiştiren çalışmalar vatandaşların da büyük beğenisini topluyor.

80 BİNANIN CEPHESİ YENİLENDİ

Çalışmalar kapsamında ekipler, 80 binada cephe giydirme çalışmalarını tamamlayarak dükkân katlarında iyileştirme çalışmalarına başladı.

Kapsamlı bir çalışma gerçekleştirerek binalara estetik bir görünüm kazandıran Büyükşehir Belediyesi, mantolama çalışması yapılan binaları belirlenen renklere boyayarak modern bir görünüm kazandırmaya devam ediyor.