Ramazan ayının başlamasıyla Başkent Market şubelerinde uygun fiyatlı et satışına başlayan Ankara Halk Ekmek Fabrikası, şimdi de EGO otobüsünden dönüştürülen Başkent Mobil Market ile çevre ilçelere ulaşacak. Yüzde yüz yerli besi hayvanlarından temin edilen et, kıyma ve tavuk ürünleri Ramazan ayı sonuna kadar Başkent Mobil Market ve Başkent Marketlerde uygun fiyattan satışa sunulacak.ANKARA (İGFA) - Ramazan ayının başlamasıyla Başkent Market şubelerinde uygun fiyatlı et satışına başlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de çevre ilçelerdeki vatandaşlara ulaşmak için harekete geçti.

İlk gününden itibaren yoğun ilgi gören uygun fiyatlı et, kıyma ve tavuk satışı uygulaması 16 Mart Cumartesi gününden itibaren Başkent Mobil Market aracılığıyla çevre ilçelerdeki vatandaşlara ulaşmaya başlayacak.

MOBİL MARKET İLÇE İLÇE GEZECEK

Özel tasarlanarak Başkent Mobil Market’e dönüştürülen EGO otobüsü Ramazan ayı sonuna kadar Ankara’nın çevre ilçelerini gezerek, yüzde yüz yerli besi hayvanlardan temin edilen et, kıyma ve tavuk ürünlerini halka ulaştıracak. Et ürünlerinin uzman veteriner hekimler tarafından kontrol edildikten sonra sağlıklı ve güvenilir bir şekilde vatandaşlara ulaştırılması sağlanacak.

Ankaralılar, Başkent Mobil Market’in satış programına sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilecek. 16 Mart Cumartesi günü başlayacak satışların yerleri ise şöyle:

-16 Mart 2024 Cumartesi 10.00 -13.00 Ayaş İlçe Merkezi

-16 Mart 2024 15.00-18.00 Güdül Ekmek Büfesi yanı

-17 Mart 2024 10.00-17.00 Beypazarı İlçe Merkezi