Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler yoğun iş temposunun yanı sıra ilçe ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.ORDU (İGFA) - 19 ilçeyi adım adım dolaşan ve yatırımları yerinde takip eden Başkan Güler, Kumru ilçesini ziyaret etti. Kumru ilçe ziyaretinde, ilk olarak Belediye Başkanlığına tekrar seçilen Yusuf Yalçuva’yı ziyaret ederek başlayan Başkan Güler, daha sonra esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası ilçe ziyaretlerine ara vermeden sürdüren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Kumru ilçesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva’yı makamında ziyaret eden Başkan Güler, yapılan ve planlanan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçenin çehresini değiştirecek projelerin yakın zamanda başlanacağı müjdesini veren Başkan Güler, daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Yapılan ziyaret ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Başkan Güler, “Sözünü yere düşürmeyen, vefasını her defasında gösteren yiğitlerin ve yarenlerin yurdu Kumru’muzdayız. Kumru bizi, biz Kumru’yu severiz.

Kumru Belediye Başkanımız Yusuf Yalçuva kardeşimize hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledik. Her daim yanında olduğumuzu bir kez daha hatırlattık.

Sanayide ustalarımızdan, çarşıda esnaflarımızdan, sokak ve caddelerde hemşerilerimizden ilçemize yapılan yatırımlara dair memnuniyetleri duydukça ekibimizle bir kez daha iftihar ettik.

Gönüllerini bize açan, güler yüzlerini eksik etmeyen, dualarını hiçbir zaman esirgemeyen Kumrulu hemşerilerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

KUMRU BELEDİYE BAŞKANI YUSUF YALÇUVA’DAN TEŞEKKÜR

Gerçekleştirilen ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, şu açıklamaya yer verdi:

“İlçemizde ağırladığımız Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler ile yapılan ve yapılacak olan projeleri yerinde gördük. İlerleyen günlerde ilçemize yeni yatırımlar yapılacak. Kıymetli bakanımıza bu ziyareti için çok teşekkür ediyorum.” dedi