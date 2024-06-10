Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 4 bin 400 metrekare inşaat alanına sahip İldem Sosyal Yaşam Merkezi’nin Ağustos ayı gibi hizmete açılacağı müjdesini vererek, vatandaşların merkezden dört dörtlük bir hizmet alacağını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sona yaklaşan İldem Sosyal Yaşam Merkezi Projesi’nde incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarına hız kesmeden devam edeceğini kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Vatandaşlarımız bu hizmetleri hak ediyor. Bizleri seven, güvenen hemşehrilerimize layık olma yolunda durmak yok, koşmaya devam diyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘150. Yılda 150 Proje’leri kapsamında kentin 3 farklı bölgesinde çalışmaları devam eden sosyal yaşam merkezi projesinden biri olan İldem Sosyal Yaşam Merkezi’nde hummalı çalışmalar aralıksız sürüyor.

Başkan Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi İldem bölgesine hitap edecek ve mahalle sakinleri ile bölgeye canlılık katacak olan toplam 4 bin 400 metrekare inşaat alanına Kayseri Büyükşehir Belediyesi İldem Sosyal Yaşam Merkezi’nin çalışmalarını yerinde inceledi.

İldem Sosyal Yaşam Merkezi incelemesinde Büyükkılıç’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal, daire başkanları ile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Hummalı çalışmaları hızla devam eden projede çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi alan ve inşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, projede gelinen son durumu değerlendirdi.

Büyükkılıç, İldem bölgesinin kentin en çok gelişen semtlerinden olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “İldem bizim en çok gelişen ve büyük bir nüfus potansiyelinin olduğu önemli bir semtimiz. Buradaki vatandaşlarımızın özellikle hanımlar ve gençlerimizin özel beklentisi vardı. Hem spor yapalım hem eğitim bağlamında kendimizi daha donanımlı hale getirelim şeklinde. Ayrıca gençlerimizin kütüphane ihtiyaçları, bu konuları içeren bir anlayış içerisinde hem hanımefendilere hem beylere hitap eden yüzme havuzlarımız, spor alanlarımız ve tabi ki en önemlisi gençlerimizin donanımlı, dijital boyutuyla aynı zamanda kitap donanımıyla zengin olan kütüphanemiz ile hizmete sunuyoruz.”

Projenin bitme aşamasına yaklaştığını kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Yaklaşık bir ay sonra inşallah toparlanır ve bitmiş olur. Çevre düzeniyle birlikte büyük olasılıkla Ağustos ayına vatandaşlarımız buradan rahatlıkla dört dörtlük hizmetini alır bir konuma gelmiş durumda. Gerçekten önemli bir merkezimize, önemli büyüklükte bir havuzumuz ve sosyal, kültürel yönüyle zengin olacak bir tesis var. Toplamda 4 bin 400 metrekare inşaat alanını içeren önemli bir merkez. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Yüklenici firmamıza özellikle teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.