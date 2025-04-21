Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Türkiye’nin ilk yerli ve millî haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’nın hizmete alınmasını kutladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün Türksat Gölbaşı Yerleşkesi’nde düzenlenecek törenle, ülkemizin ilk yerli ve millî haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın hizmete alınacağını belirten İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu tarihi adımın Türkiye’nin uzay ve iletişim teknolojilerindeki tam bağımsızlık hedefinin somut bir göstergesi olduğunu belirtti.

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1914221140953755921

"TÜRKSAT 6A ile birlikte kapsama alanımız Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya’yı da içine alacak şekilde genişleyecek" diyen Altun, 'hayırlı olsun' paylaşımında, "Böylece 3,5 milyar olan erişim nüfusu 5 milyara ulaşacaktır. En az 15 yıl görev yapacak olan bu uydu, aynı zamanda Türkiye’nin haberleşme uydusu üretebilen sayılı ülkelerden biri olduğunun tescilidir. Türkiye Yüzyılı’nda, her alanda öncü ve lider bir Türkiye idealimizin uzaydaki sembolü olan TÜRKSAT 6A’nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.