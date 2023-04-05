Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, savunma sanayi, teknoloji, tarım gibi alanlarda Türkiye'nin yerli gücüne vurgu yapan görüntülerin yer aldığı videolu paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Bir çocuğun uçsuz bucaksız hayal gücünde, bereketli topraklarda, alın terinde biz varız. Türkiye'nin Yerli Gücü var" mesajı verdi.



Altun paylaşımında, "Bir çocuğun uçsuz bucaksız hayal gücünde, bereketli topraklarda, alın terinde biz varız. Türkiye'nin Yerli Gücü var. Yere göğe sığmayan üretimimizle, bitmek bilmeyen enerjimizle, yola devam" ifadelerini kullandı.