İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Meclis'te kabul edilen 8. Yargı Paketi ile kişisel bilgilerimiz tarikatlara verilecek" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.ANKARA (İGFA) -8. Yargı Paketi ile ilgili iddialara yönelik açıklama İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafndan geldi.

Düzenlemede mevzuatın Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğüne (GDPR) uyumlaştırılması amacıyla yapıldığına dikkati çekerek, tarikatlara veri aktarılmasıyla hiçbir ilgisi bulunmadığı kaydedildi. Açıklamada, "Herhangi bir kişinin özel nitelikli kişisel verisinin vakıf, dernek veya diğer kâr amacı gütmeyen kuruluş ya da oluşumlarca işlenmesi ya da bunlara aktarılması gibi bir durum asla söz konusu değildir. 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında ilgili kişilerin açık rızasının olması dışında özel nitelikli verilerin işlenmesi yasaktır. Aynı düzenleme bu Tüzüğün 9'uncu maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer almaktadır" ifadeleri yer aldı.