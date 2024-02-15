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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Erzincan'daki maden ocağında meydana gelen heyelanın oluştuğu alana özel maske ve kıyafetle girmek isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın paylaştığı görüntülerle kamuoyunda infial oluşturmaya yönelik provokatif eylemine karşı uyardı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Zafer Partisi Genel BaşkanI Ümti Özdağ'ın heyelan bölgesinden paylaştığı görüntilere ilişkin açıklamada bulundu.

Erzincan İliç'te toprak kayması yaşanan bölgede arama-kurtarma çalışmaları titizlikle sürdüğüne dikkati çeken İletişim Başkanlığı, yazılı açıklamasında, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Erzincan İliç'e giderek paylaştığı görüntüler incelendiğinde, maden sahasının dışında kalan, vatandaşların sivil kıyafetlerle bulunduğu ve özel kıyafete ihtiyaç duyulmayan bölgeye özel kıyafetlerle ve maskeyle girmek istediği tespit edilmiştir. Yetkili personeller tarafından provokasyon yaptığı gerekçesiyle Özdağ bölgeye alınmamış ve kendisine bölgeye girememe sebebi açıkça izah edilmiştir. Kamuoyunda infial oluşturmaya yönelik provokatif eylem ve söylemlere itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verdi.