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Duran’ın akademik ve diplomatik geçmişiyle dikkat çeken kariyeri, bu görevde yeni bir perspektif sunması beklentisini artırıyor.

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Resmi süreçlerin tamamlanmasıyla gerçekleşen devir teslim töreninde, Başkanlar, Türkiye’nin iletişim politikalarında yeni bir dönemin başlangıcını işaret etti.

Bugünkü Resmi Gazete'de de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na atanan Prof. Dr. Burhanettin Duran, görevini Prof. Dr. Fahrettin Altun’dan teslim aldı. Yeni dönemde iletişim stratejileri yeniden şekillenecek. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na atanan Prof. Dr. Burhanettin Duran, görevini Fahrettin Altun’dan devraldı.

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