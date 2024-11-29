Bazı basın yayın organlarında yer alan "Meclis’te ‘kılıçlı yemin’ törenini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve seçilmiş Kara Harp Okulu öğrencileriyle Külliye'de yemek yedi" iddiasının doğru olmadığı açıklandı.ANKARA (İGFA) - Açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçilmiş Kara Harp Okulu Öğrencileri ile yemek yediği iddiasına yönelik açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, bahse konu tarihlerde iddia edildiği gibi bir yemeğe katılmamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 27 Kasım programında yer almayan bir yemekle ilgili iddiaların asılsız olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, "27 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşen 'Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'ne KHO da dâhil birçok kamu kurum ve kuruluşundan, sanat camiası ve akademiden çok sayıda misafir katılmıştır. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, "seçilmiş Kara Harp Okulu Öğrencileri ile yemek" şeklinde manipüle edilmiştir. Söz konusu bahse konu program bir yemek değil çok sayıda katılımcının yer aldığı bir törendir" ifadeleri yer aldı.