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İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı ve Türk Bayrağı‘na izin verilmeyecek” iddiasına ilişkin açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçında, Türk bayrağının ve iki ülkenin bayraklarının açılacağını, şehitler için saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunacağı belirtildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak Türkiye Süper Kupa Final Maçında İstiklal Marşı ve Türk Bayrağı’na izin verilmeyecek." şeklindeki iddialar doğru olmadığının altı çizildi.

Açıklamada, "Süper Kupa Maçı öncesinde sahada Türk Bayrağı, her iki kulübün bayrakları ve Turkcell Süper Kupa bayrağı açılacaktır. Işık şovları ile açılış seremonisi ve şehitlerimiz için gerçekleştirilecek 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımızı okunacaktır" ifadeleri yer aldı.