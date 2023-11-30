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Kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin her yerine, “Akıllı Fabrika Çözümleri” geliştiren İletişim Yazılım, 30. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyor.

BURSA (İGFA) - 30 yıl önce başladığı yolculuğunda büyük başarılara imza atan İletişim Yazılım, sektöründe öncü bir konuma yükseldi.

Sektöre adımını attığı günden itibaren oyun kurucu işlevi üstlenen şirketin odaklandığı yenilikçi çözümler ve kaliteli hizmet anlayışı, işletmelerin verimliliğini arttırmada ve rekabet avantajı elde etmede önemli bir etken oldu.

Sergilediği başarılar ve sunduğu çözümlerle sektörde önemli bir konuma ulaşan İletişim Yazılım, 30’ncu yıldönümünü Eskişehir Ramada Plaza’da gerçekleştirdiği bir toplantıyla kutladı.

Açılış konuşmasında şirketin başarı yolculuğunda katettikleri aşamalara değinen Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu, “30 yıl önce, büyük bir vizyonla yola çıktık ve bugün geldiğimiz noktada gurur duyacak çok şey elde ettik. Bu başarı, ekibimizin özverili çalışması ve müşterilerimize olan bağlılığımız sayesinde gerçekleşti” diye konuştu.

İletişim Yazılım Genel Müdürü Selçuk Şen de toplantıda yaptığı konuşmasında şirketin 30 yıllık dönemde elde ettiği önemli kilometre taşlarını vurgulayarak, “İletişim Yazılım olarak, sürekli gelişim ve yenilikçilik anlayışıyla çalışıyoruz. Bugün olduğu gibi gelecekte de iş ortaklarımıza ve müşterilerimize değer katarak başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından, şirketin başarısında büyük pay sahibi olan ekip üyeleri tarafından belirlenen İletişim Yazılım Enleri ödülleri sahiplerini buldu.

30. yıl pastasının kesilmesiyle birlikte İletişim Yazılım Ailesi, işletmelerin dijital dönüşümünde bugün olduğu gibi yarın da önemli roller üstlenmeye söz verdi.