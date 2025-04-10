Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlğı Bölge Müdürlükleri'nde İstanbul, Konya ve Antalya görevden alınırken, Çanakkale ve Şanlıurfa ile birlikte yerlerine yeni müdürler de atandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüklerine ilişkin atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki İstanbul Bölge Müdürü Metin Erol, Konya Bölge Müdürü Taner Taşkıran ve Antalya Bölge Müdürü Sabri İşbilen görevden alındı.

Buna göre yerlerine İstanbul Bölge Müdürlüğüne Efe Murat Erbaş, Konya Bölge Müdürlüğüne Oğuz Tunç, Antalya Bölge Müdürlüğüne Ahmet Uzun atandı.

Kararnamede ayrıca boş olan Çanakkale Bölge Müdürlüğüne Mustafa Tolga Karaoğlu, Şanlıurfa Bölge Müdürlüğüne Numan Günay'ın da atamaları yapıldı.