Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 109. yılıdönümü dolayısıyla Sirkeci Tren Garı'nda "Allahaısmarladık Çanakkale Zaferi Sergisi" açtı.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Başkanlığımızca Sirkeci Tren Garı'nda düzenlenen "Allahaısmarladık Çanakkale Zaferi Sergisi"nin açılışında konuştu.

Bu zaferin toplumsal, siyasal ve kültürel hafızanın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu kaydeden İletişim Başkanı Altun, "Çanakkale Zaferi'yle birlikte sadece ülkemizin tarihi değil, sadece bu coğrafya değil, dünya tarihi etkilenmiştir. Zira Çanakkale'de eğer biz zafer kazanmamış olsaydık dönemin emperyalist güçleri hızlı bir şekilde Birinci Dünya Savaşı'nı kendi lehlerinde sonuçlandıracaklar ve emperyalist bölüşümü hızlandıracaklardı. Çanakkale Zaferi, Çanakkale Zaferi'ndeki kahramanlar buna engel oldular." dedi.

İletişim Başkanı Altun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'de savaşan bütün kahramanlara, şehitlere ve gazilere rahmet dileyerek onların kahramanlıkları sayesinde bugün bu ülkede yaşadıklarını bildirdi. Altun, Çanakkale Zaferi'nin bir yandan Millî Mücadele'deki ruhun, diğer yandan Cumhuriyet'in kurucu ruhunun öncüsü olduğuna dikkati çekti.

Sergi, 18 Nisan'a kadar ziyaretçiye açık kalacak.