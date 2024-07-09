UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği cezanın ardından bazı basın yayın organlarında yer alan "2015 yılında bir kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyuna bozkurt işareti yaptığı için gözaltına alınıp yargılanmıştı" iddiasının doğru olmadığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından açıklandı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı bünyesineki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bir vatandaşın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konvoyuna bozkurt işareti yapıp yargılandığı iddiası konusu ele alındı.

Bahse konu haberde geçen iddia ve yargılama sürecinde "bozkurt işareti" herhangi bir şekilde söz konusu olmadığının altı çizilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs 2015 tarihinde Uşak ili ziyareti esnasında S.K isimli şahıs, Cumhurbaşkanımıza hitaben sözle hakarette bulunduğu güvenlik görevlilerince tutanağa bağlanmıştır. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının 2015/5484 soruşturma numarası ile Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma yürütülmekle adı geçen şahıs hakkında Uşak 2. Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. Yapılan yargılama neticesinde şahsın beraatına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.