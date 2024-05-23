Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan “AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, helikopter kazasında ölen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze törenine katılmak için İran’a gideceğini söyledi.” iddiasının doğru olmadığı açıklandı.ANKARA (İGFA) - Söz konusu dezenformasyona yönelik haberle ilgili açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

İletişim Başkanlığı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulunduğunu anımsatarak, "Çelik açıklamasında, İbrahim Reisi'nin Tahran'da düzenlenen cenaze programına Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığını aktarmış, Cumhurbaşkanımızın törene katılacağına dair herhangi bir ifade kullanmamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın tarihte planlı bir İran programı da bulunmamaktadır. Reisi’nin cenaze töreni üç gün sürecek olup perşembe günü İran’ın Meşhed kentinde düzenlenecek törenin ardından burada defnedilecektir" ifadelerine yer verildi.