Bazı sosyal medya platformlarından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) adı kullanılarak “Meclis kararıyla vatandaşlara son 3 senelik kart aidatlarının iade edileceği” iddiasıyla yapılan paylaşımlar, dolandırıcılık amaçlı olduğu duyuruldu.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, CİMER adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hatay' mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hatay' mesajı

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) adı kullanılarak “Meclis kararıyla vatandaşlara son 3 senelik kart aidatlarının iade edileceği” iddiasıyla yapılan paylaşımlar, dolandırıcılık amaçlı" olduğu belirtilerek, "Kart aidat ve işlem ücreti iadesi" verileceği vaadiyle yapılan paylaşımlardaki link aracılığıyla kullanıcıların e-Devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz" uyarısında bulunuldu.

Kaynak: igf