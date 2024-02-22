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Bazı sosyal medya hesaplarından, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının açıklaması" iddiasıyla paylaşılan belgenin sahte olduğu açıklandı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı adı kullanılarak yapılan sahte açıklama hakkında bilgilendirme yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı adına, "21 Şubat 2024, Türkiye Cumhuriyeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Arasında Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması Hk." başlığıyla sahte bir açıklamanın dolaşıma sokulduğu tespit edildiğine dikkati çekilen açıklamada, "Dışişleri Bakanlığınca yapılan son açıklama numarası 33 iken bu açıklamanın numarasının 34 olduğu görülmektedir. Ayrıca paylaşımlarda ileri sürülen "Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı açıklaması" iddiası da tamamen gerçek dışıdır. Dışişleri Bakanlığımızın logo ve kurumsal renkleri kullanılarak hazırlanan ve sosyal medyada paylaşılan belgedeki açıklama, Dışişleri Bakanlığımız veya Millî Savunma Bakanlığımıza ait değildir. Resmî kurumlar adına yapılan bu tür manipülatif dezenformasyon faaliyetlerine itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.