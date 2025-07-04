İletişim Başkanlığı, “Doğalgaz dünyada yüzde 32 düştü, Türkiye’de yüzde 117 arttı” iddialarının dezenformasyon içerdiğini belirterek, Türkiye’nin enerji sübvansiyonları ve yerli doğalgaz üretimiyle vatandaşını koruduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın organları ve sosyal medyada yer alan “Doğalgaz dünyada yüzde 32 düştü, Türkiye’de yüzde 117 arttı” şeklindeki haber ve paylaşımların kamuoyunu yanıltıcı dezenformasyon içerdiğini duyurdu.

Açıklamada, bu iddiaların Türkiye’nin sübvansiyon politikalarını göz ardı ettiği ve küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmaları yok sayarak infial yaratmayı amaçladığı belirtildi.

Türkiye’nin enerji politikalarının kamu yararı esas alınarak yürütüldüğünü vurgulayan İletişim Başkanlığı, son üç yılda enerji faturalarına 1 trilyon TL’nin üzerinde sübvansiyon sağlandığını, doğalgaz faturalarında ise yüzde 44 sübvansiyon uygulandığını ifade etti. 2025 yılında doğalgaz için 200 milyar TL’yi aşan sübvansiyon öngörüldüğünün altı çizilen açıklamada, 2002’de 100 metreküp doğalgazın asgari ücretteki payı yüzde 26 iken, bu oran bugün yüzde 5,9’a gerilediği kaydedildi.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için stratejik yatırımların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, son 10 yılda yerli doğalgaz arzının yüzde 59 artırıldığını vurgularken, söz konusu bu adımların, arz güvenliğini güçlendirdiğini ve vatandaşları küresel enerji dalgalanmalarından koruduğunun altı çizildi.