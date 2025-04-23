İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Hava Harp Okulu arazisi satılacak" iddialarını yalanladı. Teknik yazışmalar çarpıtılarak kamuoyu yanıltılmaya çalışıldı. Okulun taşınmasına yönelik bir karar yok, deprem riskine karşı güçlendirme çalışmaları sürüyor.ANKARA (İGFA) - Bazı basın organlarında yer alan "Hava Harp Okulu arazisi satılacak" iddialarının dezenformasyon olduğu bildilrildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan yazılı açıkalmada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı, olası bir İstanbul depremi sonrası eğitim faaliyetlerinin kesintisiz sürmesi için Hava Harp Okulu Yerleşkesi'ne alternatif konum fizibilite çalışması talep etmiştir. Teknik yazışma, bağlamından koparılarak "Hava Harp Okulu’nun İzmir’e taşınacağı ve arazinin satılacağı" şeklinde çarpıtılmıştır. Merkezimiz, iddiaları yalanlamış ve Hava Harp Okulu’nun taşınmasına yönelik bir karar olmadığını vurgulamıştır. Yerleşkede deprem riskine karşı güçlendirme ve kapasite artırım çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyunu yanıltıcı dezenformasyon kampanyalarına itibar edilmemelidir" ifadeleri yer aldı.