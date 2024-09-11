Bazı basın yayın organlarında yer alan, “RTÜK Halk TV'ye mimik cezası verdi” iddiası ile ilgili açıklama İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.ANKARA (İGFA) - RTÜK’ün, Halk TV’ye mimik cezası verdiği iddiasına dair açıklama İletişim Başkanlığı'nca yalanlandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "5 Eylül 2024 tarihinde Halk TV'deki bir programa konuk olan Cem Toker’in Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında kişilik haklarını ihlal eden, itham eden, küçük düşürücü nitelikteki sözleri üzerine, kuruluşa para cezası verilmiştir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 6112 sayılı Kanun’un 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri, … İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünü ihlal eden kuruluşa yüzde 3 oranında idari para cezası yaptırımı uygulamıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.