İletişim Başkanlığı’ndan Politika Kurulları maaş iddialarına yalanlama geldi.ANKARA (İGFA) - Bazı basın yayın organlarında yer alan “Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyelerine aylık en az 101 bin lira maaş ödeneceği” iddiası gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada Politika Kurulları üyelerine herhangi bir maaş ödemesi yapılmadığını belirterek, kamuoyunu yanıltıcı ve manipülatif iddialara itibar edilmemesi gerektiğinin altı çizildi.