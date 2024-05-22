Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'ne yönelik haberlerin dezenformasyona yönelik olduğu ifade edilerek İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı.ANKARA (İGFA) - Söz konusu yönetmelikle ilgili yapılan haberlerle ilgili açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

İletişim Başkanlığı, 22 Mayıs 2024 tarihli ve 32553 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği hakkında bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında dezenformasyon oluşturmaya yönelik içerikler paylaşıldığı tespit edildiğine dikkati çekerek, "Bahse konu yönetmelikle, 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hâli Kanununun 19'uncu maddesinin başlığında yer alan, “tüzük” ibaresinin kaldırılarak “yönetmelik” olarak yeniden düzenlenmesi sebebiyle mevcut hukuki duruma uygunluğu sağlanmıştır. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Devlet teşkilatı ve Millî Savunma Bakanlığı teşkilatında meydana gelen değişikliklere uyumu sağlanmıştır. Seferberlik ve Savaş Hâli Tüzüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri Lojistik Seferber Olma Hazırlıkları Yönetmeliği, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Seferberliği Yönetmeliği ve Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği olmak üzere dört ayrı düzenleyici işlemin tek mevzuat olarak daha kapsayıcı ve çağın gerektirdiği ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde düzenlenmesi sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.