ABD, İngiltere, Fransa, İspanya, Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda, Macaristan, Meksika, Kanada, Güney Kore, Malezya, Endonezya, Çin, Japonya, Suudi Arabistan ve Azerbaycan olmak üzere 18 ülkede başlatılan uluslararası dayanışma kampanyası ile afet sonrası ortaya konulan küresel dayanışma ruhunun güçlendirilmesi amaçlandı.

Kampanyada, asrın felaketinin hemen ardından Türkiye'ye gerek arama kurtarma ekipleri, sağlık personelleri ve yardım göndererek gerekse destek mesajı vererek yardım eli uzatan ülkelerin gösterdiği küresel dayanışmanın önemi vurgulandı.

Kampanya kapsamında 18 farklı ülkenin hem geleneksel hem de dijital medya mecralarında "Seninleyiz Türkiye" sloganları ile afetin büyüklüğü, yapılan yardımlar ve Türkiye ile dayanışma vurgusunu içeren görsel ve içerikler paylaşıldı.

Asrın felaketinin mahiyetine, bilimsel verilere ve afetin hemen ardından gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgilendirici içerikler, kampanya özelinde Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde hazırlanan "https://seninleyizturkiye.com/" ve "https://westandwithturkiye.com" internet sitelerinde yayınlandı.

ÜNLÜ İSİMLER KAMPANYAYA DESTEK VERDİ

Ayrıca afete yönelik dayanışmayı artırmak amacıyla New York'ta Times Meydanı gibi önemli meydanlarda ve ledli mobil kamyonlar aracılığıyla dış mekan ilanları yayınlandı. Ülkelerin önemli gazetelerinde de "We Stand Türkiye" sloganlarıyla ilanlara yer verildi.