Manisa Büyükşehir Belediyespor’un genç karatecisi 10 yaşındaki Ilgın Gülal, Kuşadası’nda Düzenlenen Open Cup 2025 turnuvasında büyük bir başarıya imza attı.MANİSA (İGFA) - 37 kilogram kategorisinde mücadele eden Ilgın Gülal, turnuvayı üçüncülükle tamamlayarak bronz madalya kazandı.

HEM AİLESİNİN HEM OKULUNUN GURURU OLDU

Halil Yurtseven İlkokulu 4. sınıf öğrencisi olan Ilgın Gülal, elde ettiği bu başarıyla hem ailesinin hem de okulunun gurur kaynağı oldu. Turnuvadan bronz madalya ile dönen Ilgın, azmi ve başarısıyla dikkat çekti.

Genç sporcu Ilgın Gülal yaptığı açıklamada hedefinin büyük olduğu ve çalışmalara aralıksız devam ettiğini söyledi.