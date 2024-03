Hazır giyimden yatak endüstrisine, otomotivden denizcilik tekstillerine kadar onlarca farklı uygulama için dikiş ve nakış iplikleriyle küresel pazarda gücünü artıran Durak Tekstil, Texprocess 2024 fuarında bu iddiasını ortaya koyacak.BURSA (İGFA) - Endüstriyel dikiş ve nakış iplikleri üreticisi Durak Tekstil, 23-26 Nisan tarihleri arasında Frankfurt’ta düzenlenecek tekstil işleme ve esnek malzemeler fuarı Texprocess 2024’te geniş ürün gamı ve yenilikçi çözümleriyle yer alacak.

Yüksek performanslı, dayanıklı, farklı endüstrilere uygun özelliklerde ve yüzlerce renge sahip iplikleriyle dikkat çeken firma, son dönemde AR-GE ile geliştirdiği çözümleriyle de küresel pazara seslenecek.

Texprocess 2024 fuarında Salon 8.0’daki G42 numaralı Durak Tekstil standında ziyaretçiler bir yandan dikiş ve nakış uygulamaları için ilham verici ürünleri yakından görebilecek, diğer yandan firma yetkilileri ile teknik ve pazar iş birlikleri konusunda verimli görüşmeler gerçekleştirebilecek.

Durak Tekstil’in küresel pazara dönük büyüme hedeflerini stratejik olarak belirlediğini ve bu konuda önemli adımların atıldığını söyleyen Durak Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü Yiğit Durak, Texprocess 2024 fuarında marka algısını güçlendirmeye odaklanacaklarını dile getirdi.

Durak Tekstil standında sergilenecek iplikler arasında şunlar yer alıyor: Yüksek mukavemetli Duma – Duraless ve Durabobbins iplikleri, Durak SilverPro iletken iplik, Durak Redolent kokulu iplik, yanmaya dirençli Fire Safe Aramid ipliği, kesilme direnci yüksek Cut Safe iplik, UV – WR – AS – ASK ve OS iplikler, karanlıkta parlayan nakış ipliği Milky Way, yansıtma özelliğine sahip Reflective iplik, CFR iplikler, geçici dikişlerde kullanılan suda eriyen iplik, sürdürülebilir Eco iplik grubu, liyosel elyafından üretilen Lyosense ve Lyostitch iplikleri, organik pamuktan üretilen Duracotton Bio.